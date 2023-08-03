Минай буде самостійно транслювати свої матчі, вийшовши із когорти 12-ти клубів, які раніше підтримали єдиний пул.

Запарпатський клуб Минай ухвалив рішення про припинення своєї присутності в єдиному телепулі Української Прем'єр-ліги. Про це пише KDK.

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Повідомляється, що закарпатці вже повідомили лігу про своє рішення. У Минаї, починаючи з 2-го туру нинішнього сезону 2023/24, трансляцією матчів займатимуться самостійно. Показ домашніх матчів команди буде вестися в YouTube-каналі, а також на регіональних каналах Суспільного і телеканалі Спорт 1. На сайті УПЛ вже з'явилося підтвердження.

Закарпатський клуб повідомив УПЛ, що вони не проти ідеї телепулу, але не витягують вимог щодо продакшену (відповідно, його вартість), які поставило MEGOGO.

Нагадаємо, у 2-му турі УПЛ-2023/2024 Минай у суботу, 5 серпня, прийме на своєму полі ЛНЗ.

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