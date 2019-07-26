"Они просто хотят нас сломать", – Рафаилов прокомментировал требование УПЛ о введении телепула

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не спешит выполнять указания руководства украинской Премьер-лиги.

"Вот прислали письмо из Премьер-лиги, в котором нет только переадресации на президента Украины. УПЛ ссылается на законы Украины. Они говорят, что УАФ является организатором всех футбольных соревнований в Украине. Я не против, пусть федерация берет на себя аренду стадионов, контроль за состоянием газона и т.д. А мы за два часа до матча приедем, сыграем и поедем, как это принято в УЕФА. А УПЛ сейчас показывает: вы нам должны быть благодарны, что мы позволяем вам тратить ваши же деньги.

Динамо, Заря, Десна и СК Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать телепул – отказ принесет немалые убытки

В чем суть документа? Они просто хотят нас сломать. Если будут какие-то неправомерные решения, то мы будем судиться. Если суд примет решение остановить чемпионат, то он его прекратит.

Если есть какой-то закон Украины, который приняли еще очень давно, то надо его менять. Или действовать по закону: если вы являетесь оператором чемпионата и матча, то берите на себя все расходы. Проводите, мы не против. Тогда и ваши права будут, все будет ваше. В том, чтобы правильно поливать газон и делать хорошие раздевалки, солидарности нет, а как только делить деньги – все солидарны.

"Там собираются тренеры-неудачники и игроки с низким уровнем развития", – Рафаилов снова прошелся по ТК Футбол

Я понимаю, вопрос убыточности, а убытки приносят каналы Футбол 1/2. Их мечта – сделать футбол платным. Я не против. Я бываю за границей и вижу, что футбол там платный. Но это сразу сделать нельзя. Надо сделать определенную подготовку", – цитирует Рафаилова FootballHub.