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Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ

13:43 1657 Читать на русском
Телеканали "Футбол 1/2" стали офіційними трансляторами УПЛ
Олександр Денисов / Фото ТК Футбол

Телеканали "Футбол 1/2" вибороли право на показ матчів чемпіонату України.

"Футболи" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання угоди з передачі медіаправ на трансляцію матчів УПЛ.

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Рішення ухвалене більшістю клубів УПЛ. Телеканали "Футбол 1/2" отримують ексклюзивні права на трансляції всіх матчів УПЛ терміном на три сезони – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Це надає їм статус офіційного телетранслятора української Прем'єр-ліги.

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Нагадаємо, сезон 2019/2020 стартує 28 липня матчем Ворскла – Зоря. В цей же день, в Одесі, відбудеться матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем.

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