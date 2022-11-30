В ближайшее время в адрес бывшего президента Ювентуса Андреа Аньелли будут выдвинуты официальные обвинения. Как информирует Gazzetta dello Sport, туринская прокуратура уже подготовила ордер на арест Аньелли и других 14 человек из совета директоров клуба.

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В этот список входит бывший спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи, который покинул клуб в прошлом году, чтобы получить аналогичную должность в Тоттенхэме.

На своём официальном сайте Ювентус делает всё возможное, чтобы дать понять: бывшие руководители Ювентуса не обвиняются в финансовом мошенничестве.

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