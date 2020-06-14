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Тейшейра пообещал кардинально изменить имидж, если достигнет поставленной цели в УПЛ

15:19 59 Читати українською
Тейшейра пообещал кардинально изменить имидж, если достигнет поставленной цели в УПЛ
Максим Тейшейра (в центре) / ФК Олимпик

Французский легионер Олимпика Максим Тейшейра дал громкое обещание.

53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра
 
53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра

"Мне нравится забивать голы. Хочется делать это как можно чаще. Какой-то конкретной цифры я себе не ставил, но если в последних семи матчах мне удалось бы забить четыре-пять голов – это было бы супер. Или же отдать пять результативных передач.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я пообещал нашему пресс-атташе перед поединком со Львовом, что если в последних матчах забью 5 голов, то покрашу волосы в розовый или фиолетовый цвет. Осталось забить еще трижды", – сказал Тейшейра в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче 26-го тура Максим дублем принес победу Олимпику в матче против Ворсклы. Как следствие, победа позволила донецкой команде опередить Львов в турнирной таблице – Олимпик набрал 23 очка и находится на девятой строчке. Подопечные Егише Меликяна с 22-я пунктами предпоследние.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол

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Олимпик Олимпик Львов Львов Максим Тейшейра Максим Тейшейра Олимпик - Львов
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