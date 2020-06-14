Тейшейра пообещал кардинально изменить имидж, если достигнет поставленной цели в УПЛ

Французский легионер Олимпика Максим Тейшейра дал громкое обещание.

"Мне нравится забивать голы. Хочется делать это как можно чаще. Какой-то конкретной цифры я себе не ставил, но если в последних семи матчах мне удалось бы забить четыре-пять голов – это было бы супер. Или же отдать пять результативных передач.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я пообещал нашему пресс-атташе перед поединком со Львовом, что если в последних матчах забью 5 голов, то покрашу волосы в розовый или фиолетовый цвет. Осталось забить еще трижды", – сказал Тейшейра в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, в матче 26-го тура Максим дублем принес победу Олимпику в матче против Ворсклы. Как следствие, победа позволила донецкой команде опередить Львов в турнирной таблице – Олимпик набрал 23 очка и находится на девятой строчке. Подопечные Егише Меликяна с 22-я пунктами предпоследние.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол