Тейшейра пообіцяв кардинально змінити імідж, якщо досягне поставленої мети в УПЛ

Французький легіонер Олімпіка Максім Тейшейра дав гучну обіцянку.

"Мені подобається забивати голи. Хочеться робити це якомога частіше. Якоїсь конкретної цифри я собі не ставив, але якщо в останніх семи матчах мені вдалося б забити чотири-п'ять голів – це було б супер. Або ж віддати п'ять результативних передач.

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Я пообіцяв нашому прес-аташе перед поєдинком зі Львовом, що якщо в останніх матчах заб'ю 5 голів, то пофарбую волосся в рожевий або фіолетовий колір. Залишилося забити ще тричі", – сказав Тейшейра у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 26-го туру Максім дублем приніс перемогу Олімпіку у матчі проти Ворскли. Як наслідок, перемога дозволила донецькій команді випередити Львів у турнірній таблиці – Олімпік набрав 23 очки і перебуває на дев'ятій сходинці. Підопічні Егіше Мелікяна з 22-ма пунктами передостанні.

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