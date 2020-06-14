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Тейшейра пообіцяв кардинально змінити імідж, якщо досягне поставленої мети в УПЛ

15:19 324 Читать на русском
Тейшейра пообіцяв кардинально змінити імідж, якщо досягне поставленої мети в УПЛ
Максім Тейшейра (в центрі) / ФК Олімпік

Французький легіонер Олімпіка Максім Тейшейра дав гучну обіцянку.

53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра
 
53’ Максім Тейшейра
84’ Максім Тейшейра

"Мені подобається забивати голи. Хочеться робити це якомога частіше. Якоїсь конкретної цифри я собі не ставив, але якщо в останніх семи матчах мені вдалося б забити чотири-п'ять голів – це було б супер. Або ж віддати п'ять результативних передач.

Олімпік – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Я пообіцяв нашому прес-аташе перед поєдинком зі Львовом, що якщо в останніх матчах заб'ю 5 голів, то пофарбую волосся в рожевий або фіолетовий колір. Залишилося забити ще тричі", – сказав Тейшейра у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, у матчі 26-го туру Максім дублем приніс перемогу Олімпіку у матчі проти Ворскли. Як наслідок, перемога дозволила донецькій команді випередити Львів у турнірній таблиці – Олімпік набрав 23 очки і перебуває на дев'ятій сходинці. Підопічні Егіше Мелікяна з 22-ма пунктами передостанні.

Олімпік вдома переміг Львів – донеччани перервали 10-матчеву безвиграшну серію, Тейшейра забив шедевральний гол

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Теги
Олімпік Олімпік Львів Львів Максім Тейшейра Максім Тейшейра Олімпік - Львів
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