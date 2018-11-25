Тейшейра: Попри хороший сезон в Китаї, я сподіваюсь повернутись в Бразилію

Екс-півзахисник Шахтаря Алекс Тейшейра, а нині гравець китайського Цзянсу Сунін відвідав матч бразильського Васко да Гами, де він розпочинав кар'єру.

"Завжди цікаво повернутися сюди. Сан-Жануаріо (стадіон Васко да Гамаи – прим.) – це місце, де я провів більше 11 років свого життя, починаючи з самого початку кар'єри і до 2010 року, коли я покинув клуб заради переходу в Шахтар. Завжди приємно і дуже радісно зустрітися з друзями і працівниками клубу. Сподіваюся, колись я зможу повернутися в Бразилію.

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У мене був хороший рік в Китаї. Моя команда фінішувала на п'ятому місці, а я став її найкращим бомбардиром", – цитує Тейшейру офіційний сайт Васко да Гами.

Нагадаємо, Тейшера виступав за Шахтар у 2010 – 2015 роках, де провів 146 матчів.