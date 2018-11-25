toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ОЛЕКСАНДРІЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК ЛІБЕРТАДОРЕС

Тейшейра: Попри хороший сезон в Китаї, я сподіваюсь повернутись в Бразилію

11:22 610 Читать на русском
Тейшейра: Попри хороший сезон в Китаї, я сподіваюсь повернутись в Бразилію
Алекс Тейшейра / Фото Цзянсу Сунін

Екс-півзахисник Шахтаря Алекс Тейшейра, а нині гравець китайського Цзянсу Сунін відвідав матч бразильського Васко да Гами, де він розпочинав кар'єру.

"Завжди цікаво повернутися сюди. Сан-Жануаріо (стадіон Васко да Гамаи – прим.) – це місце, де я провів більше 11 років свого життя, починаючи з самого початку кар'єри і до 2010 року, коли я покинув клуб заради переходу в Шахтар. Завжди приємно і дуже радісно зустрітися з друзями і працівниками клубу. Сподіваюся, колись я зможу повернутися в Бразилію.

Аваї з екс-динамівцем Бетао піднявся в бразильську Серію А

У мене був хороший рік в Китаї. Моя команда фінішувала на п'ятому місці, а я став її найкращим бомбардиром", – цитує Тейшейру офіційний сайт Васко да Гами.

Нагадаємо, Тейшера виступав за Шахтар у 2010 – 2015 роках, де провів 146 матчів.

Теги
Шахтар Шахтар Світ Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра Васко да Гама Васко да Гама Китай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
2
хв
Олександрія
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук