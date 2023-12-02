Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг поддержал вратаря Андре Онана, которого раскритиковали за ошибки после матча Лиги чемпионов против Галатасарая (3:3).

"Если вы все хорошо проанализируете, то увидите, что Онана – второй вратарь в АПЛ по статистике. Он на втором месте по ожидаемым отведенным голам.

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С ним все в порядке, но он понимает, что у него были ошибки в Лиге чемпионов. Но в целом за первые пять месяцев в клубе он показал себя хорошо.

Вы видели, как Онана реагирует на плохой матч, например, матч с Баварией. С Бернли он сыграл потрясающе. У него сильный характер, он личность, и он справится с проблемами", – заявил тренер Манчестер Юнайтед в комментарии The Guardian.

Издание отмечает, что Онана идет вторым по отведенным голам после ударов в створ (PSxG) – он предотвратил 3,7 гола. Лидирует по этому показателю Томас Камински из Лутона – +6,3.

Андре Онана в текущем сезоне пропустил 33 мяча в 20 матчах во всех турнирах. Лишь семь раз камерунцу удалось сохранить ворота "сухими".

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