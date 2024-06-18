Украинский защитник Василий Кравец продолжит карьеру в Металлисте 1925, сообщает "ТаТоТаке".

Полесье официально объявило об уходе экс-игрока сборной Украины

По информации источника, 26-летний защитник подписал с харьковчанами контракт в статусе свободного агента сроком на 2 года. К слову, Василий хорошо знаком главному тренеру "желто-синих" Виктору Скрипнику, под руководством которого он в свое время выступал за Ворсклу.

Напомним, Кравец – воспитанник Карпат, за которые и дебютировал на профессиональном уровне в 2014 году. В 2017-м перебрался в Испанию, где выступал за Луго, Леганес и хихонский Спортинг. Также отправлялся в аренду в польский Лех. 1 сентября 2022 года вернулся в УПЛ, где играл сначала за Ворсклу, а впоследствии за СК Днепр-1 и Полесье (7 матчей без результативных действий), которое покинул накануне. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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