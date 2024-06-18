Нападающий сборной Франции и Реала Килиан Мбаппе не долго будет лечить свой сломанный нос.

Капитан "синих" получил повреждения после столкновения с Кевином Дансо. У Килиана Мбаппе сломан нос. Федерация футбола Франции заявила, что нападающий будет играть в маске, но не сообщила сроки восстановления. Считалось, что Мбаппе пропустит два матча на групповом этапе.

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Согласно информации RMC Sport, Килиан может выйти на поле уже в пятницу, 21 июня, в матче против Нидерландов. Нападающего включат в заявку, но оставят на скамейке запасных. Он сыграет только, если план французов в матче провалится. Тренерский штаб хочет подготовить Мбаппе к матчу с Польшей. Дидье Дешам планирует занять первое место в группе, чтобы избежать встречи с Бельгией в 1/8 финала.

Напомним, что Франция и Нидерланды имеют по три балла. Команда Кумана опережает французов по лучшей разнице голов.

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