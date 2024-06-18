"Хорошо понимаем, что можем проиграть Франции. Мы не нереалистичные мечтатели. Мы знаем ситуацию: должны победить Польшу, если хотим прогрессировать.

Австрия – Франция – 0:1 – видео гола и обзор матча Евро-2024

Я не могу винить свою команду, мы вложили все, что могли, а больше было невозможно. Ребята разочарованы тем, что не хватило одного очка, но сейчас мы сосредоточены на будущем, и в пятницу мы хотим победить.

Это неудачное поражение. Мы не позволили Франции многого в течение 100 минут, но в конце концов обидный гол в собственные ворота решил игру в их пользу. С точки зрения работоспособности и борьбы, мы получили все, что требовали и ожидали от нашей команды. Франция имеет настолько высокое качество, что вы должны признать, что это не была абсолютно незаслуженная победа, но мы были близки к тому, чтобы что-то получить", – цитирует Рангника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в следующем туре Австрия будет противостоять сборной Польши. Обе команды не набрали очков в первом туре, а Франция и Нидерланды имеют по три балла.

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