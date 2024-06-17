"Дали по ушам нам очень прилично. Посмотрим, Пойдет ли это на пользу ребятам Реброва. А так, то нечего и говорить о матче или анализировать его, потому что игры не было!

Выделю двух игроков сборной Украины особенно: нашего блондина под номером 17 (Александр Зинченко – прим.), который читал всю игру, а не собственно играл, и Колю Шапаренко, который "шикарно", в кавычках, пытался отобрать мяч во время второго пропущенного гола. Наш левый край сегодня был весь ну очень забавным. Но почему-то не весело мне. Лучше бы нам всем свет выключили, чем смотреть такую игру. Все голы Украина забила молдаванам.

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Сами себе привезли все три гола. Лунин – это вообще. Он забыл, что не за Реал вышел играть, где можно пропустить, а партнеры исправят твою ошибку, забив, сколько надо, в ответ, а за Украину. И еще Коле Матвиенко тоже привет надо передать. Одним словом – все "молодцы"!

Похвалили нынешнюю сборную: "Лучшая в истории, всех должны побеждать" и так далее. И что мы имеем? Глотнули три, уверенно так глотнули, а моментов не было совсем, чтобы хотя бы гол престижа забить. Но хуже всего, что у нашей команды совсем не было моментов в атаке. Первый удар в створ ворот на 77 минуте. Это что? Это как?

Яремчук там в конце игры попал в перекладину, что аж за голову схватился – и все. Однако там такой удар был... Рома думал, что вратарь Румынии вообще бестолковый, что ему за шиворот залетит. Вот так разве три гола отыгрывают?" – поделился Леоненко в интервью Sport-express.ua.

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