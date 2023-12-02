Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг підтримав воротаря Андре Онана, якого розкритикували за помилки після матчу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (3:3).

"Якщо ви все добре проаналізуєте, то побачите, що Онана – другий воротар в АПЛ за статистикою. Він на другому місці за очікуваними відведеними голами.

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З ним усе гаразд, але він розуміє, що в нього були помилки в Лізі чемпіонів. Але загалом за перші п'ять місяців у клубі він показав себе добре.

Ви бачили, як Онана реагує на поганий матч, наприклад, матч із Баварією. З Бернлі він зіграв приголомшливо. У нього сильний характер, він особистість, і він упорається з проблемами", – заявив тренер Манчестер Юнайтед в коментарі The Guardian.

Видання зазначає, що Онана йде другим за відведеними голами після ударів у площину (PSxG) – він відвернув 3,7 гола. Лідирує за цим показником Томас Камінські з Лутона – +6,3.

Андре Онана в поточному сезоні пропустив 33 м'ячі у 20 матчах. Лише сім разів камерунцю вдалося зберегти ворота "сухими".

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