Тен Хаг захистив провального голкіпера Манчестер Юнайтед за допомогою просунутої статистики
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг підтримав воротаря Андре Онана, якого розкритикували за помилки після матчу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (3:3).
"Якщо ви все добре проаналізуєте, то побачите, що Онана – другий воротар в АПЛ за статистикою. Він на другому місці за очікуваними відведеними голами.
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З ним усе гаразд, але він розуміє, що в нього були помилки в Лізі чемпіонів. Але загалом за перші п'ять місяців у клубі він показав себе добре.
Ви бачили, як Онана реагує на поганий матч, наприклад, матч із Баварією. З Бернлі він зіграв приголомшливо. У нього сильний характер, він особистість, і він упорається з проблемами", – заявив тренер Манчестер Юнайтед в коментарі The Guardian.
Видання зазначає, що Онана йде другим за відведеними голами після ударів у площину (PSxG) – він відвернув 3,7 гола. Лідирує за цим показником Томас Камінські з Лутона – +6,3.
Андре Онана в поточному сезоні пропустив 33 м'ячі у 20 матчах. Лише сім разів камерунцю вдалося зберегти ворота "сухими".
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