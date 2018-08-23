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Тедеско: У Шальке шесть забивных футболистов, включая Коноплянку

17:29 87 Читати українською
Тедеско: У Шальке шесть забивных футболистов, включая Коноплянку
Доменико Тедеско / фото: ФК Шальке

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско заявил, что ему трудно выбирать основной состав из-за большого количества квалифицированных игроков.

"Седрик Тойхерт, Брель Эмболо, Гвидо Бургшталлер, Франко Ди Санто, Марк Ут и Евгений Коноплянка... В нашем составе есть шесть забивных футболистов. Это нелегкое решение для тренерского штаба, но мы этого и хотели", – цитирует Тедеско официальный сайт Шальке.

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Также наставник гельзенкирхенцев сообщил, что Коноплянка восстановился от травмы, но не вернется к полноценным тренировкам до следующей недели.

Первый тур немецкого чемпионата для "кобальтовых" стартует 25 августа, Шальке встретится с Вольфсбургом.

Германия1 турФольксваген-арена (Вольфсбург)

Вольфсбург - Шальке: Суббота 25 августа 2018

Вольфсбург
до матча
1
дн
:
21
час
:
34
мин
Шальке
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Германия Вольфсбург - Шальке Шальке Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Доменико Тедеско Доменико Тедеско
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