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Коноплянка не сыграет в первом туре Бундеслиги

15:14 112 Читати українською
Коноплянка не сыграет в первом туре Бундеслиги
Євген Коноплянка / Соцмережі

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско прокомментировал возможность появления Евгения Коноплянки в первом туре чемпионата Германии.

"Коноплянка восстановился от травмы, но не вернется к полноценным тренировкам до следующей недели.

Ему еще рано выходить на поле в матче против Вольфсбурга", – цитирует Доменико Тедеско официальный твиттер Шальке.

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Напомним, 3 августа Коно получил травму на тренировке команды. Украинец повредил мышцу.

Первый тур немецкого чемпионата для "кобальтовых" стартует 25 августа, Шальке встретится с Вольфсбургом.

Германия1 турФольксваген-арена (Вольфсбург)

Вольфсбург - Шальке: Суббота 25 августа 2018

Вольфсбург
до матча
1
дн
:
23
час
:
17
мин
Шальке
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Главное Доменико Тедеско Доменико Тедеско Вольфсбург - Шальке Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Германия
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