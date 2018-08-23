Коноплянка не сыграет в первом туре Бундеслиги

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско прокомментировал возможность появления Евгения Коноплянки в первом туре чемпионата Германии.

"Коноплянка восстановился от травмы, но не вернется к полноценным тренировкам до следующей недели.

Ему еще рано выходить на поле в матче против Вольфсбурга", – цитирует Доменико Тедеско официальный твиттер Шальке.

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Напомним, 3 августа Коно получил травму на тренировке команды. Украинец повредил мышцу.

Первый тур немецкого чемпионата для "кобальтовых" стартует 25 августа, Шальке встретится с Вольфсбургом.