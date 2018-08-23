toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ АЯКС - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Тедеско: У Шальке шість забивних футболістів, включно з Коноплянкою

17:29 357 Читать на русском
Тедеско: У Шальке шість забивних футболістів, включно з Коноплянкою
Доменіко Тедеско / фото: ФК Шальке

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско заявив, що йому важко вибирати основний склад через велику кількость кваліфікованих гравців.

"Седрік Тойхерт, Брель Емболо, Гвідо Бургшталлер, Франко Ді Санто, Марк Ут та Євген Коноплянка... У нашому складі є шість забивних футболістів. Це нелегке рішення для тренерського штабу, але ми цього і хотіли", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для Шальке

Також наставник Гельзенкірхенців повідомив, що Коноплянка відновився від травми, але не повернеться до повноцінних тренувань до наступного тижня.

Перший тур німецького чемпіонату для "кобальтових" стартує 25 серпня, Шальке зустрінеться з Вольфсбургом.

Німеччина1 турФольксваґен-арена (Вольфсбурґ)

Вольфсбург - Шальке: Субота 25 серпня 2018

Вольфсбург
до матчу
1
дн
:
21
год
:
33
хв
Шальке
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Німеччина Вольфсбург - Шальке Шальке Шальке Євген Коноплянка Євген Коноплянка Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коноплянка не зіграє у першому турі Бундесліги
    Німеччина — 15:14621 Коноплянка не зіграє у першому турі Бундесліги
2
год
:
33
хв
Зоря
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук