Тедеско: У Шальке шість забивних футболістів, включно з Коноплянкою

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско заявив, що йому важко вибирати основний склад через велику кількость кваліфікованих гравців.

"Седрік Тойхерт, Брель Емболо, Гвідо Бургшталлер, Франко Ді Санто, Марк Ут та Євген Коноплянка... У нашому складі є шість забивних футболістів. Це нелегке рішення для тренерського штабу, але ми цього і хотіли", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

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Також наставник Гельзенкірхенців повідомив, що Коноплянка відновився від травми, але не повернеться до повноцінних тренувань до наступного тижня.

Перший тур німецького чемпіонату для "кобальтових" стартує 25 серпня, Шальке зустрінеться з Вольфсбургом.