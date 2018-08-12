Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для Шальке

Доменіко Тедеско продовжив співпрацю з Шальке. "Футбол 24" розповідає, як "кобальтові" зірвали джекпот, ризикнувши запросити на пост головного тренера цього фахівця.

Вболівальники Шальке зібралися на Фелтінс-Арені на церемонію відкриття сезону-2018/19. Там їх підстерегла важлива новина. "На жаль, Доменіко Тедеско розірвав з нами контракт", – сказав спортивний директор клубу Крістіан Гайдель. Через секунду він з посмішкою додав: "Щоб підписати нову угоду – до 2022 року".

До речі, не потрібно упускати цей важливий момент – сторони не продовжили контракт, а підписали новий на відчутно інших умовах. Звичайно, мова про фінанси. Суттєво зросла зарплата Тедеско – до семизначної суми. Не дивно, адже Доменіко Тедеско зробив "синіх" віце-чемпіонами Німеччини.

Його зарплата – це ніщо інше, як інвестиції Шальке. Він вже перетворив Тіло Керера в найдорожчого німецького захисника (37 млн євро заплатив ПСЖ), а в Саліфа Сане та Аміна Харіта є потенціал принести клубу ще більше грошей після роботи з Тедеско. Також фахівець реабілітував Коноплянку, Ді Санто, які сидять на великих зарплатах.

Минулого літа Тедеско прийшов у Шальке з мізерним досвідом великого футболу. Крістіан Гайдель ризикував, запрошуючи 31-річного тренера очолити клуб. До того часу у досьє Доменіко була лише робота з молодіжними командами Штуттгарта та Хоффехайма і порятунком Ерцгебірге від вильоту з другої Бундесліги.

Втім, Доменіко Тедеско ні в якому разі не був ноунеймом. У Німеччині його знали, як одного з найталановитіших випускників академії Геннеса Вайсвайлера (головний центр підготовки тренерів у країні – кожен німецький коуч з практикою, якого ви згадаєте за 20 секунд, майже напевне має такий диплом). Тедеско за ідеальні оцінки називали тактичним фріком.

Шальке перетворився в організовану і цікаву команду

За рік роботи Доменіко в Гельзенкірхені у цьому переконалися всі. У першу чергу він поставив надійну гру в обороні на основі схеми з трьома центрбеками. Зробив команду динамічною: різка зміна швидкостей, перехід від пресингу до глибокого захисту і навпаки, компактне переміщення в зону м'яча. У будь-якому інтерв'ю, що цікаво, він погоджується говорити про свої методи, пояснює принципи роботи.

Головні схеми Доменіко Тедеско в Шальке, роль і перспективи Євгена Коноплянки в кожній з них

Тедеско на ламає футболістів, а підлаштовується під їхні сильні сторони і навіть бажання. "Стиль – це, звичайно, добре, але найголовніший фактор – завжди гравці" – каже Тедеско. Він приходить в офіс о 8 ранку і йде додому останнім. Проводить години за переглядом відео, відпрацюванням певних моментів з підопічними, моделюванням ситуацій у майбутніх матчах.

Він вчиться і не боїться визнавати свої помилки, миттєво їх виправляючи. Як от з вибором стартового складу у феєричному рурському дербі в листопаді 2017-го чи невдалий експеримент з чотирма захисниками проти Борусії М. До речі, у новому сезоні ми частіше будемо бачити цю схему. Зокрема в останньому товариському матчі проти Фіорентини весь другий тайм Шальке успішно діяв у 4 захисники. "Ми виконували занадто багато дальніх передач і програвали підбори. Тоді ми вирішили спробувати щось нове, що відпрацьовували усе літо", – повідомив наставник "кобальтових".

Тедеско прагне залишатися гнучким: "В першу чергу я завжди думаю про те, щоб дотримуватися балансу. Деколи ми граємо з більш атакувальним настроєм, а іноді – з більш захисним. Все спрямовано на те, щоб досягти потрібного результату". Перші 15 хвилин він активно пресингує зусиллями Гвідо Бургшталлєра та Франко Ді Санто, а наступні 10 – сідає дуже низько.

"В кожній грі команді потрібно відпочити, перевести дух. При глибокому захисті пульс зменшується навіть відчутніше, ніж при володінні м'ячем. Тому практично в кожному матчі ми це практикуємо", – ділиться Доменіко Тедеско.

Прогрес гравців завдяки персональній роботі тренера

Тедеско багато уваги приділяє психології футболістів. "Тактика, звичайно, важлива у футболі, хлопці повинні відчувати, що у нас є план. Але не менш важливими є емоційна і соціальна складові", – каже коуч. На відміну від свого попередника Маркуса Вайнцирля, Доменіко жваво йде на контакт з кожним гравцем, буквально працює психологом. До його появи Франко Ді Санто та Євгена Коноплянку можна було лише критикувати, після – все змінилося. Не останню роль тут відіграє володіння 5 мовами – розмова без перекладача дуже допомагає.

"З Коноплянкою ми провели декілька хороших бесід. Він дуже хотів поговорити про свою роль в команді. Я це розумів і дав йому те, чого він просив. Це надихнуло Коно – він почав запалювати", – пояснює відродження Євгена наставник. Всі ми пам'ятаємо, як лідер збірної України не соромився у виразах щодо Вайнцирля, а з Доменіко Тедеско знайшов спільну мову.

Якби не дивна туга Євгена за іспанським чемпіонатом, він міг би серйозно прогресувати у Шальке. Тренер давав йому шанси навіть у тих ситуаціях, коли цього ніхто не очікував, а форма гравця залишала бажати кращого. І даватиме надалі. Ба більше, як говорилося вище, Тедеско не просто ставить гравця на якусь позицію, а адаптовує гру команди таким чином, щоб кожному футболісту було максимально зручно, завдяки чому вони приносять більше користі.

Таких прикладів багато. Ідеальне використання сильних сторін Налдо в 3-4-3, повернення до життя Макса Майєра переведенням в опорну зону, де він виконував функції глибинного плеймейкера, постійні перебудови від матчу до матчу (і під час) для того, щоб надати можливість реалізувати себе Аміну Харіту, Вестону Маккенні, Брілю Емболо. Тренер радиться з гравцями, а вони відчувають свою необхідність.

"Мої гравці повністю залучені у процес. Вони багато запитують, подають свої ідеї. Це дозволяє нам рухатися вперед, все-таки я не всезнаючий тренер. Так ми розвиваємося всі разом. Я питаю їх: "Як би ти це зробив?" Але я не виступаю в ролі вчителя, який проводить опитування. Навпаки я хочу почати дискусію, від якої виграють всі", – розповідає про свій підхід головний тренер Шальке.

Гармонія з вболівальниками

Піднятися на фан-трибуну і постукати в барабан після рурського дербі – легко, нагодувати фанів, які після ігрового дня продовжують кричати під стадіоном, – будь ласка. Тедеско дуже люблять і підтримують. "Мої сусіди – вболівальники Шальке. Коли ми виграємо, вони приносять моїй сім'ї шоколад", – зізнається тренер.

Фанам подобається експресивний італійський стиль коуча біля бокової лінії. Його футбол, навіть з акцентом на оборону, цікавий. З Тедеско Шальке помітно прогресує в усьому. Продовження співпраці – найкраще, що могло зробити керівництво клубу.

Доменіко Тедеско – несподіваний тренер Шальке, поліглот, який у захваті від трансферу конкурента Коноплянки і був кращим за Нагельсманна