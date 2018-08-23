Тебас: Проведение Эль Класико в США невозможно

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал идею с проведением поединка между мадридским Реалом и Барселоной за пределами Испании.

"Ожидать, что в ближайшие несколько лет Эль Класико состоится в Нью-Йорке или Пекине не стоит. Технически провести матч Реал – Барселона в Нью-Йорке невозможно. По крайней мере, Эль Класико в рамках Ла Лиги.

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За четыре года мы утроили стоимость наших прав на международном рынке. В течение следующих четырех лет мы ожидаем рост на уровне 8-9 % в год. Но цель в том, чтобы все команды находили себе международных спонсоров. Сейчас только 2 команды имеют рост – Реал и Барселона. Есть еще Атлетико, но они растут медленнее", – рассказал Тебас в комментарии El Mundo.

Ранее стало известно, что Ла Лига будет проводить матчи в Северной Америке. Отдельные обозреватели предполагали, что Реал и Барселона могут сыграть в США уже в этом сезоне.