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Тебас: Проведення Ель Класіко в США неможливе

20:21 178 Читать на русском
Тебас: Проведення Ель Класіко в США неможливе
Хав'єр Тебас / Reuters

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував ідею з проведенням поєдинку між мадридським Реалом і Барселоною за межами Іспанії.

"Очікувати, що в найближчі кілька років Ель Класіко відбудеться в Нью-Йорку чи Пекіні не варто. Технічно провести матч Реал – Барселона в Нью-Йорку неможливо. Принаймні, Ель Класіко в рамках Ла Ліги.

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За чотири роки ми потроїли вартість наших прав на міжнародному ринку. Впродовж наступних чотирьох років ми очікуємо зростання на рівні 8-9 % на рік. Але мета в тому, щоб усі команди знаходили собі міжнарожних спонсорів. Наразі лише 2 команди мають зростання – Реал і Барселона. Є ще Атлетіко, але вони зростають повільніше", – розповів Тебас у коментарі El Mundo.

Раніше стало відомо, що Ла Ліга буде проводити матчі у Північній Америці. Окремі оглядачі припускали, що Реал та Барселона можуть зіграти в США вже у цьому сезоні.

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Барселона - Реал Мадрид: Неділя 28 жовтня 2018

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Іспанія Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Хав'єр Тебас Ла Ліга
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