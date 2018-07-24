Ла Лига получила календарь на сезон-2018/19 – известны даты Эль Класико

Сборная Украины — 15:38 189
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Украина на Евро-2018 U-19: его отца убили террористы в Славянске – 4 года спустя экс-динамовец вышел в полуфинал
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Малком переходит в Барселону – все детали согласованы, Рома осталась ни с чемИспания — 14:52 285
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Лунин попал на главную страницу Marca – издание засыпает украинца комплиментамиИспания — 13:59 477
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Ярмоленко принял участие в представлении третьей формы Вест Хэма – интересный роликАнглия — 12:23 296
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Барселона пытается отбить у Ромы МалкомаИспания — 09:29 324
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