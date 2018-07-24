Ла Лига получила календарь на сезон-2018/19 – известны даты Эль Класико

Появилось расписание испанского первенства на следующий сезон – Реал и Барселона встретятся в 10 и 26 турах.

Начнется чемпионат Испании 18 августа. В первом туре Барселона принимать Алавес, Реал дома встретится с Хетафе, а центральным матчем станет противостояние Атлетико и Валенсии.

Поединки между Барселоной и Реалом запланированы на 10 и 26 туры. 28 октября в первом круге Эль Классико примет Камп Ноу, а 3 марта во втором круге главное противостояние страны состоится на Сантьяго Бернабеу.

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Отметим также даты мадриського дерби между Реалом и Атлетико – 30 сентября на Бернабеу и 10 февраля на Ванда Метрополитано.