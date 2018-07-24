toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ АНДРЕЙ ЛУНИН ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ

Ла Лига получила календарь на сезон-2018/19 – известны даты Эль Класико

15:48 83 Читати українською
Ла Лига получила календарь на сезон-2018/19 – известны даты Эль Класико
Барселона – Реал / FFT

Появилось расписание испанского первенства на следующий сезон – Реал и Барселона встретятся в 10 и 26 турах.

Начнется чемпионат Испании 18 августа. В первом туре Барселона принимать Алавес, Реал дома встретится с Хетафе, а центральным матчем станет противостояние Атлетико и Валенсии.

Поединки между Барселоной и Реалом запланированы на 10 и 26 туры. 28 октября в первом круге Эль Классико примет Камп Ноу, а 3 марта во втором круге главное противостояние страны состоится на Сантьяго Бернабеу.

Тебас: Эль Класико в сезоне 2019/20 будет поставлено как можно раньше

Отметим также даты мадриського дерби между Реалом и Атлетико – 30 сентября на Бернабеу и 10 февраля на Ванда Метрополитано.

Теги
Главное Атлетико Атлетико Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
28
мин
Астана
17:00
Митьюлланд
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук