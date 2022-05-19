Тебас: Когда Ювентус подписал Роналду, Серия А только упала
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу влияния топ-трансферов на развитие чемпионатов на примере Криштиану Роналду.
"Если Мбаппе перейдет в Ла Лигу, как сейчас кажется, безусловно, это окажет положительное влияние на чемпионат. Но здесь хочу использовать пример Италии: если трансфер крупных игроков не сопровождается общим импульсом лиги, движение проекта бесполезно.
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Серия А получила большое налоговое преимущество благодаря помощи правительства в снижении налогов для приезжающих из-за рубежа и смогла принять игроков уровня Криштиану Роналду и других известных футболистов. Серия А не только не выросла, а наоборот – упала.
Итальянский случай показывает, что одних игроков недостаточно, нужны адекватные управленческие решения, ведущие к увеличению развития. Мбаппе и Холанд могут вместе перейти в один чемпионат, но без точной модели это бесполезно", – цитирует Тебаса сайт Альфредо Педуллы.
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