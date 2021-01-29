Никита Татарков официально стал игроком Пюника, сообщает Instagram клуба. Детали соглашения украинца пока неизвестны.

Меликян официально возглавил Пюник

Интересно, что Пюник тренирует Егише Меликян, с которым Никита работал во Львове. Также за новую команду 26-летнего полузащитника выступают три украинца – Артем Габелок, Игорь Гончар и Антон Братков.

Ранее Татарков играл за Металлург Запорожье, Черноморец, Шахтер Солигорск, Львов и Ворсклу. С последней хавбек попрощался недавно. В свое время Никита также успел поиграть за молодежные сборные Украины.

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