После успешной работы в Алашкерте Егише Меликян попытается помочь еще одному ереванскому клубу.

Бывший наставник Стали и Львова Егише Меликян попытается вытянуть из трясины самый титулованный клуб Армении.

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41-летний специалист подписал контракт с Пюником, сообщает официальный сайт ереванского клуба. Подробности соглашения с 14-кратным чемпионом страны не раскрываются.

Напомним, последним клубом Меликяна был Алашкерт, который он покинул накануне. Команда под руководством Егише набрала 18 очков и делит 1-3 место с Араратом и Араратом-Арменией.

Пюник в текущем розыгрыше чемпионата Армении занимает предпоследнюю, девятую, строчку. В 10 турах команде не удалось одержать ни одной победы (5 ничьих и 5 поражений). К слову, за Пюник выступает украинец Артем Габелок.

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