"Если честно, совершенно не рассматривал варианты в Европе. В Чехии играл в аренде. В России тоже был, не хотелось никак туда ехать снова. Было действительно несколько вариантов в Европе. Из Испании было предложение, но у меня уже был подписан предварительный договор с Пхохан, поэтому серьезно к европейским предложениям не мог относиться.

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Еще перед тем, как я подписал контракт с Санкт-Паули, два года назад меня уже приглашали в Пхохан Стилерс. Но тогда я отказался, потому что мне было 25 лет и хотелось играть в Европе. Сейчас же, когда завершился контракт с немцами, этот клуб снова сделал мне предложение, и в итоге я здесь, в Южной Корее", – цитирует Тащи Meta-ratings.

Напомним, 27-летний украинец в начале марта покинул немецкий Санкт-Паули и на правах свободного агента присоединился к Пхохан Стилерс. Тащи уже успел сыграть за корейский клуб 11 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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