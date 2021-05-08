Украинский форвард Гента Роман Яремчук может остаться в команде еще на один сезон.

"Сейчас у меня хороший контакт с техническим директором Гента Мишелем Луважи и председателем клуба. Они знают, чего я хочу, уважают меня. Если будет хорошее предложение, они будут решать.

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Это не моя работа – говорить об этом. Куда хочу уйти? Конкуренция важна, но я должен чувствовать себя уверенно. Хочу в команду, где у меня будет хорошее окружение. Еще слишком рано говорить об этом. Кто знает, возможно, останусь в клубе", – сказал Яремчук в комментарии Het Nieuwsblad.

Напомним, не так давно Яремчук заявлял о желании покинуть Гент по завершении нынешнего сезона. Всего в текущей кампании форвард сыграл 29 матчей в чемпионате Бельгии, в которых забил 18 мячей и отдал 6 ассистов.

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