Украинец подписал контракт с Пхокан Стилерс, сообщает официальный сайт клуба. Новичок будет носить футболку с номером 7.

Экс-форвард Динамо продолжит карьеру на Мальдивах

В январе Тащи разорвал соглашение с Санкт-Паули по обоюдному согласию и стал свободным агентом. Новая команда 27-летнего нападающего находится на ведущих ролях в Южной Корее. Пхокан Стилерс завоевал бронзовые медали в предыдущем розыгрыше чемпионата.

Напомним, Тащи воспитывался в структуре Черноморца, а последние 6 лет провел в немецких клубах – Штутгарт, Дуйсбург и Санкт-Паули.

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