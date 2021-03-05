Тащи официально присоединился к корейскому гранду
Нападающий Борис Тащи решился продолжить карьеру в Южной Корее.
Украинец подписал контракт с Пхокан Стилерс, сообщает официальный сайт клуба. Новичок будет носить футболку с номером 7.
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В январе Тащи разорвал соглашение с Санкт-Паули по обоюдному согласию и стал свободным агентом. Новая команда 27-летнего нападающего находится на ведущих ролях в Южной Корее. Пхокан Стилерс завоевал бронзовые медали в предыдущем розыгрыше чемпионата.
Напомним, Тащи воспитывался в структуре Черноморца, а последние 6 лет провел в немецких клубах – Штутгарт, Дуйсбург и Санкт-Паули.
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