Национальная команда Словакии получила нового главного тренера. Вместо Павла Гапала со сборной будет работать Штефан Таркович.

47-летний специалист – новый тренер "соколов", сообщает официальный сайт Словацкого футбольного союза.

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Таркович возглавил национальную команду после провального старта в Лиге наций 2020/21. Словаки в четырех турах набрали лишь 1 очко, проиграв три матча в группе B2. Последней каплей для функционеров стало домашнее поражение от израильтян (2:3), стоившее должности Павелу Гапалу.

Штефан Таркович имеет опыт работы с Кошице, Татраном и Жилиной. В 2013-2018 гг. он был ассистентом тогдашнего коуча сборной Словакии Яна Козака.

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