Защитник Жан-Клер Тодибо, который выступает за Ниццу, не успел даже вспотеть в поединке 8-го тура чемпионата Франции против Анже.

Тодибо подвел Ниццу на самом старте игры. Анже разыграл мяч и пошел в атаку, которую фолом сорвал центральный защитник Ниццы. Арбитр без раздумий показал Жан-Клеру красную карточку.

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Центрбек провел в игре всего 9 секунд после стартового свистка – Opta сообщила, что это самое быстрое удаление в чемпионате Франции за все время ведения соответствующей статистики.

Напомним, Тодибо перебрался в Ниццу из Барселоны, которая получила за него 8,5 млн евро. В составе "блаугранас" 22-летний француз сыграл всего 5 матчей, после чего в 2021 году вернулся на родину. В Ницце дела пошли лучше – 67 поединков во всех турнирах, 2 гола.