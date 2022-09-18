Чемпионат Испании 2022/23, 6-й тур

Осасуна – Хетафе – 0:2

Голы: Иглесиас, 30, Альварес, 76

Удаление: Авила, 43 – Милья, 90+1

Вильяреал – Севилья – начало в 17:15

Бетис – Жирона – начало в 19:30

Реал Сосьедад – Эспаньол – начало в 19:30

Осасуна в рамках премьерного матча дня принимала Хетафе. Хозяева полностью провалили первый тайм: на 30-й минуте они пропустили гол вследствие разрезной передачи Майораля и выстрела Иглесиаса с острого угла, а на 43-й памплонцы ещё в меньшинстве остались – красную карточку получил Чими Авила. На перерыв команды отправились при минимальном преимуществе гостей.

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Во втором тайме подопечным Яго Арасате никак не удавалось создать какой-нибудь интересный момент, а на 76-й минуте они ещё и пропустили во второй раз. В этот раз мадридцы забили после подачи со стандарта – Гастон Альварес замкнул скидку от Дуарте. 0:2! Этот счёт оказался окончательным. Хетафе одержал вторую победу в сезоне и не позволил Осасуне подняться в зону ЛЧ.

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