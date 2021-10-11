"Жду очередного финала для "сине-желтых". Только так мы сможем добиться максимального результата. Очень важно, чтобы к матчу с боснийцами команда успела восстановиться, поскольку на большую ротацию нам рассчитывать не стоит, ведь кадрового потенциала нам пока не хватает.

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Незаменимых футболистов не бывает. В данном случае команда сыграла отлично. Но те же Малиновский, Зинченко только бы усилили сборную. Говорят, что Малиновский не подходит для схемы игры Петракова. Да все он подходит. Наставник может сыграть с тактической расстановкой 3-4-1-2. И именно там, где единица, в позиции ложной девятки, Малиновский действует, как убийца. Я очень надеюсь, что все будет хорошо и Руслан вернется в сборную – от этого наша команда только выиграет.

Возможно на бумаге мы сильнее боснийцев, но для меня сейчас шансы команд 50 на 50. Встретятся примерно равные соперники. Все рассудит игра, но я верю в эту сборную Украины. Тем более, что матч состоится во Львове, где невероятная атмосфера на трибунах", – сказал Шевчук в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Боснии и Герцеговины сборная Украины проведет уже завтра, 12 октября, во Львове. Начало встречи в 21:45.

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