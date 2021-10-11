"Чекаю чергового фіналу для "синьо-жовтих". Тільки так ми зможемо домогтися максимального результату. Дуже важливо, щоб до матчу з боснійцями команда встигла відновитися, оскільки на велику ротацію нам розраховувати не варто, адже кадрового потенціалу нам поки не вистачає.

Шевчук знайшов додатковий позитив у перемозі збірної України над Фінляндією

Незамінних футболістів не буває. В даному випадку команда зіграла відмінно. Але ті ж Маліновський, Зінченко тільки б посилили збірну. Кажуть, що Маліновський не підходить для схеми гри Петракова. Та все він підходить. Наставник може зіграти з тактичною розстановкою 3-4-1-2. І саме там, де одиниця, в позиції хибної дев'ятки, Маліновський діє, як вбивця. Я дуже сподіваюся, що все буде гаразд і Руслан повернеться у збірну – від цього наша команда тільки виграє.

Можливо на папері ми сильніші за боснійців, але для мене зараз шанси команд 50 на 50. Зустрінуться приблизно рівні суперники. Все розсудить гра, але я вірю в цю збірну України. Тим більше, що матч відбудеться у Львові, де неймовірна атмосфера на трибунах", – сказав Шевчук у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти Боснії і Герцеговини збірна України проведе вже завтра, 12 жовтня, у Львові. Початок зустрічі о 21:45.

Перехід від системи Шевченка до Петракова завершений: секретна зброя Ярмоленка і тривога перед Боснією