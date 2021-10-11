"Эту победу заслужили как игроки, так и наставник. Думаю, что мысли, идеи, установку тренера футболистам выполнить удалось. Мне поединок понравился. У нашей сборной было прекрасное настроение, концентрация была на высоком уровне, хорошие выходили атаки и контратаки, и вообще была классная организация игры, поэтому вполне заслуженная победа сборной Украины.

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Футбол, который сейчас показывает сборная Украины, он энергозатратный, идет высокая интенсивность, постоянно нужно делать предложения вперед, стало больше вертикальности. Поэтому во втором тайме, возможно, где-то сил не хватало, но в то же время нельзя было упускать победу. Вот эти факторы и повлияли на такое развитие событий на поле.

Что больше всего не понравилось в игре "сине-желтых"? То, что во втором тайме мы иногда глубоко садились. Но опять же, это момент психологии, очень нужен был результат. И как я уже сказал, где-то не хватило физических кондиций из-за большого объема выполненной работы. Финляндия – это серьезный оппонент. Финны чем-то мне напоминают Исландию, такая же агрессивная команда со своим лидером в атаке. Мы обыграли достойного оппонента, причем, заслуженно.

Эта победа дает уверенность на матч с Боснией и Герцеговиной. Любой положительный результат дает психологическую уверенность. Эта победа была очень нужна команде Александра Петракова после трех ничьих подряд. Шансы есть, есть перспективы двигаться к своей цели", – сказал Шевчук в комментарии Zbirna.com.

Напомним, в матче 7-го тура отбора ЧМ-2022 сборная Украины на выезде одолела финнов со счетом 2:1. Теперь "сине-желтые" занимают 2-е место в группе D, имея в своем активе 8 очков. Далее идут боснийцы (6 пунктов) и финны (5 баллов).

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