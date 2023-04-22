"Встретился с президентом Полесья Геннадием Буткевичем. Обсудили многие вопросы жизнедеятельности клуба и его развития в ближайшем будущем. И я принял приглашение.

Максимов официально стал спортивным директором Полесья

Хочу заявить, что я ни при каких обстоятельствах не буду в будущем работать главным тренером Полесья. Я знаю, что Буткевич во всем поддерживает Юрия Калитвинцева. В этом вопросе хочется сразу расставить все точки над "і".

Для меня работа спортивным директором – это новый вызов. До этого я много лет проработал главным тренером и не исключаю, что в будущем могу вернуться к этой должности, но только не в Полесье.

Я буду отвечать за спортивную часть работы клуба: селекция в основной состав, курирование команды U-19, воспитание детей в детско-юношеской академии клуба. Мы все вместе должны добиваться победного результата. Полесье должно выйти в Премьер-лигу и находиться там на достойном месте", – сказал Максимов в комментарии Sportarena.

Напомним, Полесье лидирует в Чемпионской группе турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 19 очков.

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