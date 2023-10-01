"Мне очень нравится Кривбасс. Там действительно играют мужики и все отрабатывают на футбольном поле – носятся до последней минуты.

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Черноморец неплохо выглядит, Григорчуку удалось поставить игру. Надеюсь, и СК Днепр-1 подтянется, потому что Максимов жесткий тренер и умеет поставить дисциплину. Некоторые футболисты днепровской команды, которые привыкли играть на чистых мячах, сейчас носятся по полю все 90 минут.

Кривбасс и Черноморец в этом сезоне могут побороться за чемпионство. Но, я думаю, Шахтер станет на ноги при другом тренере, который даст команде толчок, вытащит из этой ямы, дав по голове молодым пижонам, которые зазнались", – сказал Сабо в комментарии fanday.

Напомним, после 9-ти туров в турнирной таблице УПЛ лидирует Шахтер, набрав 18 очков. Уже сегодня, 1 октября, его может обойти Кривбасс, который дома будет принимать Рух. Начало встречи в 15:00.

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