Відомий український тренер Йожеф Сабо назвав своїх фаворитів у боротьбі за чемпіонство.

"Мені дуже подобається Кривбас. Там дійсно грають мужики і все відпрацьовують на футбольному полі – носяться до останньої хвилини.

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Чорноморець непогано виглядає, Григорчуку вдалося поставити гру. Сподіваюся, і СК Дніпро-1 підтягнеться, тому що Максимов жорсткий тренер і вміє поставити дисципліну. Деякі футболісти дніпровської команди, які звикли грати на чистих м'ячах, зараз носяться по полю всі 90 хвилин.

Кривбас і Чорноморець цього сезону можуть поборотися за чемпіонство. Але, я думаю, Шахтар стане на ноги за іншого тренера, який дасть команді поштовх, витягне з цієї ями, давши по голові молодим піжонам, які зазналися", – сказав Сабо у коментарі fanday.

Нагадаємо, після 9-ти турів у турнірній таблиці УПЛ лідирує Шахтар, набравши 18 очок. Вже сьогодні, 1 жовтня, його може обійти Кривбас, який вдома прийматиме Рух. Початок зустрічі о 15:00.

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