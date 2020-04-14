Талант Ньюкасла Лонгстафф жертвует на борьбу с пандемией треть жалкой зарплаты – поступок дня

Полузащитник английского Ньюкасла Мэтью Лонгстафф делает невероятный вклад в борьбу с COVID-19, имея одну из самых низких зарплат в Премьер-лиге.

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Зарплата Лонгстаффа составляет всего 850 фунтов в неделю. Таковы условия его первого профессионального контракта, подписанного в 2018 году. Соглашение 20-летнего англичанина с "сороками" действует до лета 2020-го. Если Ньюкасл не подпишет новый контракт с Лонгстаффом, то потеряет его за 400 тысяч фунтов – компенсацию за подготовку игрока.

В сезоне 2019/20 Мэтью Лонгстафф дебютировал за первую команду Ньюкасла и завоевал популярность голом в ворота МЮ в октябре (минимальная победа "сорок"). Всего в активе таланта 12 матчей во всех турнирах, в которых он забил 2 мяча.

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