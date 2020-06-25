toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ МАРИУПОЛЬ - ВОРСКЛА

Талант Мальорки Ромеро побил исторический рекорд Примеры – "новому Месси" лишь 15

01:10 - Читати українською
Талант Мальорки Ромеро побил исторический рекорд Примеры – "новому Месси" лишь 15
Лука Ромеро (справа) / EFE

Полузащитник испанской Мальорки Лука Ромеро дебютировал на взрослом уровне в матче 31-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Реала (0:2). Юный аргентинец сразу же установил невероятное достижение.

19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос
 
19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос

Хавбек вышел на поле на 83-й минуте и стал самым молодым игроком в истории Примеры. Об этом сообщает Mister Chip.

Реал уверенно победил Мальорку и сравнялся по очкам с Барселоной, Алавес уступил Осасуне: Ла Лига, 31 тур, среда

Ромеро сыграл на профессиональном уровне в 15 лет и 219 дней. Это позволило таланту островитян побить более 80-летний рекорд соревнований. Предыдущее достижение принадлежало защитнику Сельты Сансона, дебютировавшему в возрасте 15 лет и 255 дней.

К слову, юниор не смог спасти Мальорку от поражения. Мадридский Реал одолел гостей благодаря голам Винисиуса Жуниора и Серхио Рамоса.

15-річний "новий Мессі" перебуває на порозі шаленого рекорду Ла Ліги – він може перевершити усіх легенд, включно з Лео

blog_ava
Каштру не уверен, что доработает в Шахтере до конца контракта
24 июня
617
Теги
Лука Лука Ромеро Мальорка Мальорка Испания Рекорды Ла Лига Реал Мадрид - Мальорка
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Срна получил новую должность в Шахтере
    Україна — 24 июнь917 Срна получил новую должность в Шахтере
19
час
:
59
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук