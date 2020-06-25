Талант Мальорки Ромеро побил исторический рекорд Примеры – "новому Месси" лишь 15

Полузащитник испанской Мальорки Лука Ромеро дебютировал на взрослом уровне в матче 31-го тура испанской Ла Лиги против мадридского Реала (0:2). Юный аргентинец сразу же установил невероятное достижение.

Хавбек вышел на поле на 83-й минуте и стал самым молодым игроком в истории Примеры. Об этом сообщает Mister Chip.

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Ромеро сыграл на профессиональном уровне в 15 лет и 219 дней. Это позволило таланту островитян побить более 80-летний рекорд соревнований. Предыдущее достижение принадлежало защитнику Сельты Сансона, дебютировавшему в возрасте 15 лет и 255 дней.

К слову, юниор не смог спасти Мальорку от поражения. Мадридский Реал одолел гостей благодаря голам Винисиуса Жуниора и Серхио Рамоса.

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