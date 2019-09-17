Барселона готовит для 16-летнего Фати новый контракт

Каталонский клуб стремится удержать своего вундеркинда в команде, поэтому готов предложить ему улучшенные условия. Заработная плата гвинейца будет зависеть от попадания в первую команду.

Испанская Барселона планирует удержать своего юного форварда Асу Фати в команде и готова предложить ему новый пятилетний контракт, сообщает AS со ссылкой на радиошоу Club de la Mitjanit. За продление контракта 16-летний гвинеец получит бонус в размере 700 тысяч евро, а его зарплата в клубе будет напрямую зависеть от того, пройдет он в первую команду.

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Если Ансуи продолжит выступать в составе Барселоны Б, клуб обязуется выплачивать ему 300 тысяч евро в год. Если же Фати попадать в первую команду – его зарплата вырастет до миллиона евро в год.

Напомним, в конце августа сенсационный нападающий стал сначала вторым самым молодым игроком Барселоны в элитном испанском дивизионе, а после гола в матче с Осасуной – самым молодым автором забитого гола "сине-гранатовых" в чемпионате.

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