Талант Байера Вирц побил рекорд Хаверца и ворвался в топ-3 дебютантов Бундеслиги

Полузащитник леверкузенского Байера Флориан Вирц дебютировал в немецкой Бундеслиге в поединке 26-го тура против бременского Вердера. Ему только что исполнилось 17.

Юный хавбек вошел в историю "фармацевтов" и немецкого первенства в целом. Об этом сообщает Opta Sports.

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Вирц вышел в старте Байера на выездной матч против "музыкантов" в возрасте 17 лет 15 дней. Это позволило таланту леверкузенцев побить рекорд своего одноклубника Кая Хаверца и стать самым молодым дебютантом в составе Байера в Бундеслиге. Также Вирц вошел в топ-3 юниоров чемпионата Германии. Раньше него в первенстве дебютировали только 16-летние Нури Шахин и Ян-Аурель Биссек.

Флориан Вирц родился в Северном Рейне-Вестфалии. С семи лет он занимался в академии Кельна, а в январе 2020-го перешел в Байер.