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Талант Байера Вирц побил рекорд Хаверца и ворвался в топ-3 дебютантов Бундеслиги

18 мая 22:59 32 Читати українською
Талант Байера Вирц побил рекорд Хаверца и ворвался в топ-3 дебютантов Бундеслиги
Флориан Вирц / RP Online

Полузащитник леверкузенского Байера Флориан Вирц дебютировал в немецкой Бундеслиге в поединке 26-го тура против бременского Вердера. Ему только что исполнилось 17.

30’ Теодор Гебре Селасси
 
Кай Хаверц 28’
Кай Хаверц 34’
Митчелл Вайзер 61’
Керем Демирбай 78’
28’ Кай Хаверц
30’ Теодор Гебре Селасси
34’ Кай Хаверц
61’ Митчелл Вайзер
78’ Керем Демирбай

Юный хавбек вошел в историю "фармацевтов" и немецкого первенства в целом. Об этом сообщает Opta Sports.

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Вирц вышел в старте Байера на выездной матч против "музыкантов" в возрасте 17 лет 15 дней. Это позволило таланту леверкузенцев побить рекорд своего одноклубника Кая Хаверца и стать самым молодым дебютантом в составе Байера в Бундеслиге. Также Вирц вошел в топ-3 юниоров чемпионата Германии. Раньше него в первенстве дебютировали только 16-летние Нури Шахин и Ян-Аурель Биссек.

Флориан Вирц родился в Северном Рейне-Вестфалии. С семи лет он занимался в академии Кельна, а в январе 2020-го перешел в Байер.

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Теги
Кай Хаверц Кай Хаверц Вердер - Байер Байер Байер Германия Бундеслига Флориан Вирц Флориан Вирц
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