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Талант Байєра Вірц побив рекорд Хаверца та увірвався в топ-3 дебютантів Бундесліги

18 травня 22:54 135 Читать на русском
Талант Байєра Вірц побив рекорд Хаверца та увірвався в топ-3 дебютантів Бундесліги
Флоріан Вірц / RP Online

Півзахисник леверкузенського Байєра Флоріан Вірц дебютував у німецькій Бундеслізі в поєдинку 26-го туру проти бременського Вердера. Йому щойно виповнилося 17.

30’ Теодор Гебре Селассі
 
Кай Хаверц 28’
Кай Хаверц 34’
Мітчел Вайзер 61’
Керем Демірбай 78’
28’ Кай Хаверц
30’ Теодор Гебре Селассі
34’ Кай Хаверц
61’ Мітчел Вайзер
78’ Керем Демірбай

Юний хавбек увійшов в історію "фармацевтів" і німецької першості загалом. Про це повідомляє Opta Sports.

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Вірц вийшов у старті Байєра на виїзний матч проти "музик" у віці 17 років 15 днів. Це дозволило талант леверкузенців побити рекорд свого одноклубника Кая Хаверца та стати наймолодшим дебютантом у складі Байєра в Бундеслізі. Також Вірц увійшов до топ-3 юніорів чемпіонату Німеччини. Раніше за нього в першості дебютували лише 16-річні Нурі Шахін і Ян-Аурель Біссек.

Флоріан Вірц народився у Північному Рейні-Вестфалії. Із семи років він займався в академії Кельна, а в січні 2020-го перейшов у Байєр.

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Теги
Німеччина Вердер - Байєр Байєр Байєр Бундесліга Кай Хаверц Кай Хаверц Флоріан Вірц Флоріан Вірц
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