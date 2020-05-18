Талант Байєра Вірц побив рекорд Хаверца та увірвався в топ-3 дебютантів Бундесліги

Півзахисник леверкузенського Байєра Флоріан Вірц дебютував у німецькій Бундеслізі в поєдинку 26-го туру проти бременського Вердера. Йому щойно виповнилося 17.

Юний хавбек увійшов в історію "фармацевтів" і німецької першості загалом. Про це повідомляє Opta Sports.

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Вірц вийшов у старті Байєра на виїзний матч проти "музик" у віці 17 років 15 днів. Це дозволило талант леверкузенців побити рекорд свого одноклубника Кая Хаверца та стати наймолодшим дебютантом у складі Байєра в Бундеслізі. Також Вірц увійшов до топ-3 юніорів чемпіонату Німеччини. Раніше за нього в першості дебютували лише 16-річні Нурі Шахін і Ян-Аурель Біссек.

Флоріан Вірц народився у Північному Рейні-Вестфалії. Із семи років він займався в академії Кельна, а в січні 2020-го перейшов у Байєр.