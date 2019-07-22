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Арсенал-Киев официально снялся с Первой лиги 2019/20

17:47 24 Читати українською
Арсенал-Киев официально снялся с Первой лиги 2019/20
ФК Арсенал-Киев

Арсенал-Киев не начнет выступления в Первой лиге сезона-2019/20.

Как стало известно Sport Arena, Арсенал-Киев не будет играть в Первой лиге в новом сезоне. Руководство столичного клуба сообщило об этом решении президенту ПФЛ Сергею Макарову в официальном заявлении.

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По информации издания, причина снятия "канониров" с чемпионата – финансовые и организационные проблемы клуба.

К слову, в конце прошлого месяца Арсенал начал подготовку к новому сезону, тренером команды остался Игорь Леонов.

По итогам прошлого чемпионата Арсенал-Киев вылетел из Премьер-лиги, заняв 12-е место в чемпионате.

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