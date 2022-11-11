Наставник Александрии Юрий Гура проанализировал поражение от Динамо (1:3) в 12-м туре УПЛ. По его мнению, решающим стал быстрый пропущенный гол.

"Досадное поражение со счетом, которого мы не ожидали. Нас сбил быстрый гол на 10-й минуте. Динамо отдавало нам инициативу, пришлось играть первым номером. Что-то получалось, что-то – нет. Затем Динамо поймало нас на контригре и забило второй мяч. А после стандарта – третий. Претензий к ребятам нет. Обидное поражение.

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Требовалось взять мяч под контроль и больше атаковать, чтобы лишить Динамо мяча. Но, повторюсь, пропущенный гол сбил нас с толку. Было видно, что киевляне стали играть вторым номером после первого гола. Трудно было взломать их оборону.

Были ли моменты, в которых был доволен игрой своей команды? Были. Особенно, когда мы хорошо выходили в атаку через быстрые передачи, когда переводили мяч с правого на левый фланг и доставляли его в центральную ось. Были хорошие моменты", – цитирует Гуру официальный сайт Динамо.

Победа над Александрией подняла команду Мирчи Луческу на 5 место УПЛ. У киевлян 20 очков, Александрия имеет на балл больше и занимает 4-ю позицию.

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