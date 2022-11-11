Наставник Олександрії Юрій Гура проаналізував поразку від Динамо (1:3) в 12-му турі УПЛ. На його думку, вирішальним став швидкий пропущений гол.

"Прикра поразка з рахунком, якого ми не очікували. Нас збив швидкий гол на 10-й хвилині. Динамо віддавало нам ініціативу, довелося грати першим номером. Щось виходило, щось – ні. Потім Динамо спіймало нас на контргрі та забило другий м'яч. А після стандарту – третій. Претензій до хлопців немає. Прикра поразка.

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Потрібно було взяти м'яч під контроль та більше атакувати, щоб позбавити Динамо м'яча. Але, повторюся, пропущений гол збив нас із пантелику. Було видно, що кияни почали грати другим номером після першого гола. Було важко взламати їхню оборону.

Чи були моменти, у яких був задоволений грою своєї команди? Були. Особливо, коли ми добре виходили в атаку через швидкі передачі, коли переводили м'яч із правого на лівий фланг і доставляли його у центральну вісь. Були хороші моменти", – цитує Гуру офіційний сайт Динамо.

Перемога над Олександрією підняла команду Мірчі Луческу на 5 місце УПЛ. У киян 20 очок, Олександрія має на бал більше і посідає 4-ту позицію.

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