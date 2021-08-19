Лига Европы, плей-офф, первые матчи

Омония – Антверпен – 4:2

Голы: Лоизу, 43, 56, Какулис, 49, Атьемвен, 83 – Бенсон, 26, Мийоси, 62

Раннерс – Галатасарай – 1:1

Голы: Лонборг, 54 – Актюркоглу, 26

Славия Прага – Легия – 2:2

Голы: Ба, 33, Масопуст, 45+3 – Эмрели, 20, Юранович, 37

Мура – Штурм Грац – початок о 21:00

Фенербахче – ХИК – початок о 21:45

Олимпиакос – Слован – початок о 22:00

Рейнджерс – Алашкерт – початок о 22:00

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Антверпен считался фаворитом встречи с Омонией, и гости прогнозируемо открыли счет в матче. Однако гордые киприоты не опустили руки и переломили ход поединка на свою пользу. После голепада финальный свисток зафиксировал счет 4:2.

Галатасарай приехал на выезд в Дании несколько разобран после скандальной драки в предыдущем матче турецкого первенства. Игроки Раннерс удачно этим воспользовались и расписали с турецким грандом ничью.

Пражская Славия и Легия подарили болельщикам в первом тайме великолепный футбол, забив по два мяча. После перерыва команды уже были более осторожны и решили перенести определения победителя на ответный матч. Тренер Славии держал защитника Тараса Качарабу на скамейке запасных, похоже, наставник не может простить украинцу автогол, который повлиял на вылет команды из квалификации ЛЧ. Недавно Тарас получил дебютный вызов в сборную Украины.

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