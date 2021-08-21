Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук признался, как изменилось его жизнь после задержания полицией за пьяное вождение.

"Я люблю выпить вина – красного или белого. Или летом холодного пива на разлив. Но ситуация после 85-летия Шахтера – не знаю, что в моей голове произошло. Я сел пьяный за руль и поехал. Это не красит любого мужчину, так нельзя делать.

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Я очень жестко наказал себя, попросил прощения у всех. Так нельзя. Человек в таком состоянии не может садиться за руль. Это был шок, я похудел на 5 кг за несколько дней. До сих пор не могу понять, как это произошло. Слава богу, что все здоровы. Я должен был в фильме сниматься, ушел с канала, имел несколько контрактов. Эта ситуация меня практически обнулила.

Я не хочу больше это вспоминать, ведь это стыдно и неприятно. Это большой урок для меня, поэтому больше об этом говорить не хочу. Люди, которые меня знают, понимают, что такого больше не повторится. Другие писали неприятные вещи, оскорбляли.

Видео? Я его не смотрел. Не могу смотреть на эти вещи, мне противно. Я матчи или программу не смотрю со своим участием. Знаю, что это была моя ошибка.

Шутки о "пописать" и не потерял ботинки? Не очень хорошо чувствовал себя тогда. Ботинки стоят дома в гардеробе. Отношения с полицией нормальные. Таких людей, как я тогда, следует наказывать. После этого две алкогольные компании предлагали контракт, но я отказался.

Через несколько дней будет заседание суда, должны лишить прав на управление авто. Пока езжу с временным удостоверением. Как буду ездить дальше? У меня есть водитель. Все нормально. Человек должен отвечать за свои поступки", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, 28 мая Вячеслава задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы одеть наручники и посадить его в патрульное авто.

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