Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук попал в скандал. Его заметили за рулем автомобиля с вероятными признаками алкогольного опьянения.

42-летнего экс-футболиста задержала патрульная полиция Киева на бульваре Леси Украинки. Шевчук в этот момент находился за рулем Porsche 911 с признаками алкогольного опьянения, информируют Новини.LIVE.

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По информации источника, бывший игрок отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Полиции пришлось применять физическую силу, чтобы одеть наручники и посадить его в патрульное авто. Все это зафиксировали видеокамеры. Сам Вячеслав Шевчук заявлял, что "его слили друзья из Шахтера".

Интересно, что сегодня легенда сборной Украины и "горняков" присутствовал на праздновании 85-летия Шахтера. Вероятно, он возвращался из этого мероприятия.

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