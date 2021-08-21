Екс-захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук зізнався, як змінилось його життя після затримання поліцією за п'яне водіння.

"Я люблю випити вина – червого чи білого. Або влітку холодного пива на розлив. Та ситуація після 85-річчя Шахтаря – не знаю, що в моїй голові сталося. Я сів п'яний за кермо і поїхав. Це не прикрашає будь-якого чоловіка, так не можна робити.

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Я дуже жорстко покарав себе, перепросив у всіх. Так не можна. Людина в такому стані не може сідати за кермо. Це був шок, я схуд на 5 кг за кілька днів. Досі не можу зрозуміти, як це сталося. Слава богу, що всі здорові. Я мав у фільмі зніматися, пішов із каналу, мав кілька контрактів. Ця ситуація мене практично обнулила.

Я не хочу більше це згадувати, адже це соромно і неприємно. Це великий урок для мене, тому більше про це говорити не хочу. Люди, які мене знають, розуміють, що такого більше не повториться. Інші писали неприємні речі, ображали.

Відео? Я його не дивився. Не можу дивитися на ці речі, мені бридко. Я матчі чи програму не дивлюся за своєю участі. Знаю, що це була моя помилка.

Жарти про "попісяти" і чи не загубив черевики? Не дуже добре почувався тоді. Черевики стоять вдома в гардеробі. Стосунки з поліцією нормальні. Таких людей, як я тоді, слід карати. Після цього дві алкогольні компанії пропонували контракт, але я відмовився.

Через кілька днів буде засідання суду, мають позбавити прав на керування авто. Поки їжджу з тимчасовим посвідченням. Як їздитиму далі? У мене є водій. Все нормально. Людина повинна відповідати за свої вчинки", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, 28 травня В'ячеслава затримала патрульна поліція Києва. Правоохоронцям навіть довелось застосовувати фізичну силу, щоб одягнути кайданки та посадити його в патрульне авто.

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