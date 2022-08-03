"Насколько мне известно, у УПЛ есть два предложения по покупке телеправ. MEGOGO предложил 100 тысяч долларов в год всем клубам – это примерно по 4,5 тысячи долларов на каждого. А Setanta предложила 1,5 миллиона, с вычетом суммы на УАФ, это по 60-70 тысяч долларов в клуб.

Megogo в списке нет: названы претенденты на полную трансляцию матчей УПЛ

Я не воспринимаю это иначе, как подачку. Считаю, что клубы должны продемонстрировать достоинство и проявить свою позицию. Если завтра наш клуб и будет голосовать за что-нибудь, то только за телепул бесплатной трансляции матчей для украинцев.

Я понимаю, что медиаплатформам сейчас тоже трудно платить деньги за чемпионат Украины, что клубам нужны деньги на существование, но такие предложения – это не что иное, как подачка. Футбольный клуб Рух в этом фарсе участвовать точно не будет. Это наша официальная позиция. Мы знаем себе цену.

Поэтому я призываю все клубы отказаться от таких предложений и бесплатно отдать право на трансляцию национальным каналам. Пусть люди смотрят футбол и получают удовольствие. Когда-то в Англии клубы на три года отказались от денег за трансляции и показывали футбол бесплатно, чем подняли интерес среди болельщиков. Сейчас права на трансляцию стоят больше 5 миллиардов за сезон. Думаю, что нам нужно работать в этом направлении", – цитирует Козловского официальный сайт Руха.

Напомним, после прекращения вещания телеканалов "Футбол" остались два основных претендента на трансляции матчей УПЛ – Setanta Sports и MEGOGO. Старт чемпионата Украины 2022/23 запланирован на 23 августа.

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