"Так творится футбольная история независимой Украины!" Яркая реакция сети на выход сборной U-20 в полуфинал ЧМ-2019

Украина U-20 пробилась в полуфинал Мундиаля-2019, обыграв сверстников из Колумбии. "Футбол 24" собрал первые комментарии авторитетных людей.

На стадии четвертьфинала ЧМ-2019 украинцы минимально одолели Колумбию – победный гол забил форвард Мариуполя Даниил Сикан. В следующем раунде наши ребята встретятся со сборной Италии.

Украина одержала минимальную победу над Колумбией и вышла в полуфинал ЧМ-2019 U-20

Известный журналист и комментатор Setanta Игорь Бойко оценил значение этого успеха для украинского футбола, а также поделился мнением, как нужно воспринимать незрелищную игру сборной U-19.

"Да, мы не лучше всех играем. Мы не самые техничные. Не самые быстрые. У нас не хватает талантов, воспитания и просто футбольной культуры. Но мы ненавидим проигрывать. И мы будем бороться с самого начала и до самого конца.

Эта команда на этом чемпионате мира специально для того, чтобы за нее болели. Не анализировали игру, не искали таланты или рекомендовали тренерам Динамо с Шахтером ставить сразу всех в основу, а просто болели.

Не стоит переоценивать это достижение. Но не стоит и недооценивать. Эта команда не играет в тот футбол, который хочется пересматривать, но она бьется. Большего от сборной Украины не стоит ждать", – написал в Facebook Бойко.

"С победой, молодёжка! Вот только как бы победа не вышла пирровой. Дениса Попова повезли на рентген. Есть большие опасения, что там перелом. Здоровья, Денис!!" – осторожно отмечает опытный журналист издания "Футбол" Андрей Шахов, обращая внимание на травму лидера команды.

Бывший игрок сборной Украины и эксперт каналов "Футбол 1/2" Евгений Левченко эмоционально поздравил земляков: "У нас очень крутая молодёжная сборная Украины!!! Парни в финале чемпионата мира по футболу!!!"

У нас очень крутая молодёжная сборная Украины!!! Парни в финале Чемпионата Мира по футболу!!! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7. Juni 2019

"Доволен результатом Украина – Колумбия. А что подсели уже где-то с минуты 60-й – ну, так не первый же день турнира. Где-то даже закономерно", – отмечает главный знаток украинского футбола Артур Валерко.

Задоволений результатом #UKRCOL. А що підсіли вже десь із хвилини 60-ї - ну, так не перший же день турніру. Десь навіть закономірно. — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7. Juni 2019

"Великолепная новость из Польши: национальная сборная по футболу U-20 впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Искренне поздравляю и благодарю за талантливую игру, умноженную на уникальную волю к победе! Так творится футбольная история независимой Украины!" – радостно сообщает в Twitter экс-президент Украины Петр Порошенко.

Чудова новина з Польщі: національна збірна з футболу U-20 вперше в історії вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.



Щиро вітаю і дякую за талановиту гру помножену на унікальну волю до перемоги! Так твориться футбольна історія незалежної України! pic.twitter.com/3QDR0EwzTf — Петро Порошенко (@poroshenko) 7. Juni 2019

Английский журналист Джеймс Нелтон с места событий передает: "Поддержка на стадионе для Украины позволяет ей чувствовать себя как дома".

"Колумбия до конца атаковала, но все завершилось 1:0 в пользу У-кра-и-ны. Хорошее сочетание тяжелой работы, организованности и навыков их команды", – добавляет Нелтон.

Colombia attacked late on but it finishes 1-0 to ooo-kra-eee-nah, who are through to the semi-finals. Good combination of hard work, organisation and skill in their team, with a couple of decent goalkeepers by the looks of it #U20WC — James Nalton (@JDNalton) 7. Juni 2019

"Выйти в 1/2 ЧМ U-20 – большой успех украинского футбола. И показатель того, что отсутствие огромных зарплат, и вообще жизнь по экономии – не помеха для достижения результата.

Посмотрим, как далеко зайдут юноши, но это очень серьезный результат", – написал в своем Telegram-канале лояльный к Украине российский журналист Алексей Андронов.