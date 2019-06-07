"Так твориться футбольна історія незалежної України!" Яскрава реакція мережі на вихід збірної U-20 у півфінал ЧС-2019

Україна U-20 пробилася до півфіналу Мундіалю-2019, обігравши однолітків з Колумбії. "Футбол 24" зібрав перші коментарі авторитетних людей.

На стадії чвертьфіналу ЧС-2019 українці мінімально здолали Колумбію – переможний гол забив форвард Маріуполя Данило Сікан. У наступному раунді наші хлопці зустрінуться зі збірною Італії.

Україна здобула мінімальну перемогу над Колумбією та вийшла у півфінал ЧС-2019 U-20

Відомий журналіст та коментатор Setanta Ігор Бойко оцінив значення цього успіху для українського футболу, а також поділився думкою, як потрібно сприймати невидовищну гру збірної U-19.

"Так, ми не найкраще граємо. Ми не найтехнічніші. Не найшвидші. У нас бракує талантів, виховання та просто футбольної культури. Але ми ненавидимо програвати. І ми будемо боротись від самого початку і до самого кінця.

Ця команда на цьому чемпіонаті світу спеціально для того, щоб за неї вболівали. Не аналізували гру, не шукали таланти чи рекомендували тренерам Динамо з Шахтарем ставити відразу всіх до основи, а просто вболівали.

Не варто переоцінювати це досягнення. Але не варто й недооцінювати. Ця команда не грає в той футбол, який хочеться передивитись, але вона б'ється. Більшого від збірної України годі очікувати", – написав у Facebook Бойко.

"З перемогою, молодіжко! Ось тільки, аби перемога не вийшла пірровою. Дениса Попова повезли на рентген. Є серйозні побоювання, що там перелом. Здоров'я, Денисе!" – обережно зазначає досвідчений журналіст видання "Футбол" Андрій Шахов, звертаючи увагу на травму лідера команди.

Колишній гравець збірної України та експерт каналів "Футбол 1/2" Євген Левченко емоційно привітав земляків: "У нас дуже крута молодіжна збірна України!!! Хлопці в фіналі чемпіонату світу з футболу!!!"

У нас очень крутая молодёжная сборная Украины!!! Парни в финале Чемпионата Мира по футболу!!! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 7. Juni 2019

"Задоволений результатом Україна – Колумбія. А що підсіли вже десь із хвилини 60-ї – ну, так не перший же день турніру. Десь навіть закономірно", – відзначає головний знавець українського футболу Артур Валерко.

Задоволений результатом #UKRCOL. А що підсіли вже десь із хвилини 60-ї - ну, так не перший же день турніру. Десь навіть закономірно. — Artur Valerko (@ArchieValerko) 7. Juni 2019

"Чудова новина з Польщі: національна збірна з футболу U-20 вперше в історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Щиро вітаю і дякую за талановиту гру, помножену на унікальну волю до перемоги! Так твориться футбольна історія незалежної України!" – радісно повідомляє у Twitter екс-президент України Петро Порошенко.

Чудова новина з Польщі: національна збірна з футболу U-20 вперше в історії вийшла до півфіналу Чемпіонату світу.



Щиро вітаю і дякую за талановиту гру помножену на унікальну волю до перемоги! Так твориться футбольна історія незалежної України! pic.twitter.com/3QDR0EwzTf — Петро Порошенко (@poroshenko) 7. Juni 2019

Англійський журналіст Джеймс Нелтон з місця подій передає: "Підтримка на стадіоні для України дає їй змогу почуватися наче вдома".

"Колумбія до кінця атакувала, але все завершилося 1:0 на користь У-кра-ї-ни. Хороше поєднання важкої роботи, організованості та навичок їхньої команди", – додає Нелтон.

Colombia attacked late on but it finishes 1-0 to ooo-kra-eee-nah, who are through to the semi-finals. Good combination of hard work, organisation and skill in their team, with a couple of decent goalkeepers by the looks of it #U20WC — James Nalton (@JDNalton) 7. Juni 2019

"Вийти в 1/2 ЧС U-20 – великий успіх українського футболу. І показник того, що відсутність величезних зарплат, і взагалі життя по економії – не перешкода для досягнення результату.

Подивимося, наскільки далеко зайдуть юнаки, але це дуже серйозний результат", – написав у своєму Telegram-каналі лояльний до України російський журналіст Олексій Андронов.